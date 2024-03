Sarna Röser weiß, was sie will. Ihr Lebensmotto ist: Machen ist wie Wollen, nur krasser. Die Unternehmerin spricht bei Thorsten Otto auf der Blauen Couch über ihre behütete Kindheit und wie sie junge Leute motivieren will. Welche Hürden sie nehmen musste, um so erfolgreich zu werden und warum ein faires Miteinander für sie so wichtig ist, das hören Sie hier.