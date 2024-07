Bauchredner Sebastian Reich war im Rahmen der "Blauen Couch on Tour" vor Live-Publikum in Hersbruck mit Nilpferddame "Amanda" bei Thorsten Otto zu Gast. Wie es ist, mittlerweile im Schwimmbad oder beim Metzger erkannt zu werden und was "Amanda" zum plötzlichen Ruhm zu sagen hat, das können Sie hier nachhören.