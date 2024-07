Er ist mit Sechzig München verheiratet. Eine Ehe, die es in sich hat. Doch Stefan Schneider ist nicht nur der Kult-Stadionsprecher vom TSV 1860, er ist auch großer Rod Stewart Fan, moderiert das Wiesn-Finale in der Bräurosl und ist leidenschaftlicher Koch. Was passiert, wenn man sich als Stadionsprecher verspricht und in welcher Situation er sprachlos war, das hört ihr hier.