Susanne Rohrer, BAYERN 1 Moderatorin, "Empathie lernt man in keinem Sprechtraining"

BAYERN 1 Moderatorin Susanne Rohrer war zu Gast bei der "Blauen Couch on Tour" in Bodenmais. Dort sprach sie mit Thorsten Otto vor Live-Publikum über den Start ihrer Karriere. Sie erzählt, wie viele Schuhe sie sehr wahrscheinlich hat, warum sie die "Fleckenkönigin" genannt wird und welche bewegende Geschichte ein Hörer mit ihr verbindet. ***Übrigens: Am 16. Oktober können Sie die Blaue Couch live auf dem BR POdcastfestival in Nürnberg erleben. Zu Gast bei Thorsten Otto ist dann im Z-Bau in Nürnberg Komiker und Kabarettist Harry G., der mit seinen bissig-witzigen Clips über "Isarpreißn", Schickeria und Pseudo-Trachtler berühmt geworden ist.