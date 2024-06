Er liebt Kinder über alles und erklärt ihnen die Welt: Checker Tobi! Auf der Blauen Couch on Tour hat Tobias Krell spannende Dinge verraten, zum Beispiel wie er ins Fernsehen gekommen ist, was aus seiner ersten Kindergartenliebe geworden ist und wie er Profi-Magier dazu gebracht hat, ihm ein paar Tricks zu verraten. In Miesbach erzählte er bei Moderator Thorsten Otto zudem von seinem lustigsten Kostüm und seiner größten Schwäche: der Ungeduld.