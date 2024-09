Uwe Ochsenknecht, Schauspieler, "Ich fühle mich genauso blöd und bescheuert, wie mit 15 - das ist auch schön"

Er ist aus der deutschen Fernseh- und Kinolandschaft nicht wegzudenken: Uwe Ochsenknecht. Der Schauspieler pendelt zwischen Berlin und Mallorca und hat seine Leidenschaft für Paddeltennis entdeckt. Warum er sich heute noch wie ein 15-Jähriger fühlt und wann beim Schauspielen Momente der Magie entstehen, darüber spricht er mit Thorsten Otto auf der Blauen Couch. ***Übrigens: Am 16. Oktober können Sie die Blaue Couch live auf dem BR Podcastfestival in Nürnberg erleben. Zu Gast bei Thorsten Otto ist dann im Z-Bau in Nürnberg Komiker und Kabarettist Harry G., der mit seinen bissig-witzigen Clips über "Isarpreißn", Schickeria und Pseudo-Trachtler berühmt geworden ist.