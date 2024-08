Osten bleibt anders? Was dann?  

Mal angenommen, der Osten bleibt anders - ist das schlecht? Muss immer alles gleich sein oder können wir auch voreinander lernen? Warum fühlen sich Einige noch immer ostdeutsch? Ein Gedankenexperiment. Wir verabschieden uns damit in die Sommerpause, sind im Herbst zurück. Wenn euch ohne uns langweilig ist, hört gerne nochmal alte Folgen an: Überall wo es Podcasts gibt, natürlich auch in der ARD Audiothek: https://www.ardaudiothek.de/der-tagesschau-zukunfts-podcast-malangenommen/71374876 Ihr könnt diesen Podcast auch über euren Sprachassistenten hören. Sprachbefehl: "Spiele mal angenommen von der ARD Audiothek"