Keine Panik! Die Kult-SciFi-Geschichte von Douglas Adams ist am 24.12. in der ARD Audiothek. Die Freunde Ford Prefect und Arthur Dent reisen nicht nur per Anhalter durch die Galaxis und entdecken skurrile Geheimnisse, wir erhalten auch die Antwort auf die Frage aller Fragen. Ein Weltall-Wal entdeckt sich selbst, die Erdlinge entdecken einen Planeten, in dessen Innerem Planeten entworfen wurden, Eddie, der Bordcomputer plappert ungehörte Warnungen und Marvin, der Roboter, findet alles einfach zum Kotzen.