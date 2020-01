Wild träumen. An die Decke starren. Schäfchen zählen. Probleme wälzen. Oder: schlafen? Jeder zehnte Deutsche leidet unter Schlafstörungen - mit teils gefährlichen Folgen. Was hilft gegen Schlaflosigkeit? Was tun, wenn Müdigkeit zur Krankheit wird und wie lassen sich Träume steuern?