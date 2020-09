Trailer - Zwischen Plattenbau und Spießern

Ihr hattet Liebeskummer wegen dieser einen Boygroup, deren Songs euch bis heute begleiten, und Ihr seid mit Kindergeburtstagen bei McDonalds aufgewachsen? Ihr kennt die Mauer, die Deutschland trennte, nur noch aus Erzählungen? Und Ihr glaubt trotzdem, dass mindestens ein Vorurteil über Ost- oder Westdeutschland stimmt? Dann müsst Ihr Rike und Jule dabei zuhören, was sie über ihr Leben mit der Einheit zu erzählen haben. Wie sie war, ihre Kindheit und Jugend in einem Deutschland, zwar wiedervereinigt, aber auf Selbstfindungskurs. Denn beide sind nach 1990 geboren, als alles im Umbruch war und Bundeskanzler Kohl "blühende Landschaften” versprach. Rike kommt aus Sachsen-Anhalt und Jule aus Schwaben. Im Podcast sprechen die beiden darüber, wie unterschiedlich und auch wieder gleich sie aufgewachsen sind. Sie fragen, was sich in Deutschland seit der Wiedervereinigung verändert hat und wie es uns heute geht. Jule und Rike geben der Nachwende-Generation eine Stimme. Sie sprechen über ihre Erlebnisse, von ihren Träumen - mal kleine, aber auch richtig große - die das bisherige Leben beeinflusst haben und es noch immer tun. KOHL KIDS ist ein Podcast für alle, die kurz vor oder nach der Wiedervereinigung auf die Welt gekommen sind. Die die Mauer nur als Bruchstücke kennen und deren Leben trotzdem davon geprägt sind und sein werden. Hier gibt es keine trockene Geschichtsnachhilfe. Rike und Jule zeigen auf unterhaltsame Weise, dass der Osten mehr als Pegida ist und der Westen mehr kann als Bananen-Witze. Und: Was diese Generation geprägt hat - ob Musik, Kultur, Politik oder historische Momente. Das erreichen sie, indem sie ihr eigenes Erleben wie zwei Freundinnen mit uns teilen und von der persönlichen Geschichte ausgehend die Dinge hinterfragen und größer denken, manchmal mit Gäst*in, manchmal ohne, aber immer fundiert recherchiert. Rike und Jule wollen die Mauer in den Köpfen erforschen und einreißen.