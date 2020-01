"I have a dream" - die Kunst der politischen Rede | Doku

Roman Herzogs Berliner „Ruck- Rede“, Martin Luther Kings „I have a dream ...“, Ciceros berühmte Reden gegen Catilina - politische Reden haben Welten und Gesellschaften verändert. Tun sie es immer noch? Auch in Zeiten der digitalen Kurzbotschaft? Andrea Handels hat mit Politikern, Redenschreibern und Wissenschaftlern darüber nachgedacht, was eine gute politische Rede ausmacht und wer so etwas überhaupt noch hinbekommt.