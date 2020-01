Söhne Rostocks | Fernseh-Krimi als Podcast

In Sascha Bukows Armen stirbt der 36-jährige Frank Fischer. Michael Norden, ein aufstrebender Jungunternehmer, hat dabei zugesehen. Jetzt ist er auf der Flucht. Schnell verdichten sich die Hinweise, dass Norden etwas mit dem Mord zu tun hat. Schließlich waren er und Fischer Jugendfreunde. Die Kommissare Katrin König und Alexander Bukow treffen sich mit Nordens Jugendliebe Beate. Einer alleinerziehenden Mutter, der ihr halbwüchsiger Sohn Jon über den Kopf wächst. Doch sie weiß scheinbar ebenso wenig über den Verbleib von Norden wie dessen Geliebte Alex. Es wird ein langer Tag vergehen, bis klar ist, was wirklich hinter dem Mord an Frank Fischer steckt.