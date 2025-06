Based on a true Story – Die Könige von Malle

Mallorca – die Insel der deutschen Träume. Aufstieg, Ruhm, Reichtum – oder der tiefe Absturz … Auf Mallorca ist alles möglich. „Based on a true Story – Die Könige von Malle“ erzählt die unglaublichen Geschichten von vier Menschen, die sich zum Königsthron der Insel kämpften: Hasso Schützendorf, der von einer Todeszelle zum mallorquinischen Multimillionär aufgestiegen ist. Jürgen Drews, ein Schlagerkönig, für den Schlager der Alptraum war. Tolo Cursach und Miguel Pascual, zwei Gastro-Könige in einem Machtkampf, der in einem der größten Justizskandale Spaniens endet. Und die bei ihrem Kampf – ganz nebenbei – den Ballermann verändert haben. Aber: wer ist denn nun der wahre König von Mallorca? Autor und Host Jakob Baumer nimmt uns mit in eine Zeit, in der Tausende grölten – während im Hintergrund gedealt, getrickst und intrigiert wurde. Mit Musik, Szenen und unglaublichen Geschichten. „Based on a true Story“ ist ein Podcast des SWR. Jede Staffel führt an einen anderen Ort – mit neuen Menschen und wahren Geschichten, wilder als jede Fiktion. Fragen, Lob oder Kritik? Schreib uns: podcasts@swrkultur.de