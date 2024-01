Beckenbauer - Der letzte Kaiser von Deutschland

Franz Beckenbauer - Fußballweltmeister als Spieler und Trainer, Chef-Organisator des Sommermärchens WM 2006, Werbeikone, Weltstar. Der "Kaiser" hat das Bild der Bundesrepublik Deutschland im Ausland geprägt wie sonst kaum jemand. Günter Netzer, Joschka Fischer, Lothar Matthäus, Harald Schmidt, Wolfgang Schäuble, Arnd Zeigler, Sybille Beckenbauer und viele mehr erinnern sich im Podcast an ihre Begegnungen mit Franz Beckenbauer. Der Schauspieler und Fußballfan Sebastian Bezzel erzählt in vier Folgen die Geschichte einer unglaublichen Karriere. Wie wurde Beckenbauer nicht nur zum besten Fußballer Europas und Weltmeistertrainer - sondern zu einem Popstar, der von der High Society umschwärmt wird und im Studio 54 in New York feiert? Und dann zu einem, der bei der Wahl zum Bundespräsidenten gute Chancen gehabt hätte? Aber Sebastian Bezzel erzählt auch, dass Beckenbauer schon früh zu stark auf andere vertraut und es ihm irgendwann nicht mehr gelingt, jede Kritik mit einer charmanten Bemerkung wegzuwischen. Zum Beispiel, was seine Rolle bei der mutmaßlich gekauften WM 2006 angeht. Im Podcast geht es um zwei zentrale Fragen: Wie wurde Franz Beckenbauer über Jahrzehnte zur Lichtgestalt? Und: Wie konnte er diesen Status so schnell verlieren? Das Porträt einer Sportlerpersönlichkeit, die lange nur Licht kannte und spät mit Schatten leben lernen musste. Wenn ihr Feedback habt, schickt uns gerne eine Nachricht an: brsport@br.de