Das Hörspiel zu Babylon Berlin

Jetzt endlich: Alle drei Staffeln am Stück. "Der nasse Fisch", "Der stumme Tod" und "Goldstein". Die Goldenen 20er Jahre finden ein abruptes Ende, das Klima in der Weimarer Republik wird immer rauer. Gereon Rath ist von Köln nach Berlin zwangsversetzt worden. Die Hauptstadt-Polizei ermöglicht ihm einen Neuanfang - bei der "Sitte". Und trotzdem gibt's bald Tote. Rath gerät immer tiefer in einen Dschungel aus Betrug, Gier, Korruption, Drogen und Gewalt. Mehr Infos auf https://1.ard.de/hoerspiel-zu-babylon-berlin