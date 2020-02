BIG, Team Liquid und SAP: Wie Datenanalysen den Esports verändern | #11 unmuted - Esports-Podcast

Es ist 2017, dem neu gegründeten Counter-Strike-Team BIG bleibt noch ein Monat bis zum PGL-Turnier in Krakau. Ihr Ziel: dort den Legendenstatus zu erreichen und sich als eines der Topteams der Welt zu etablieren. Vielleicht sogar das Turnier zu gewinnen. Aber wie wollen sie das anstellen? Den Schlüssel findet BIG-Trainer Alexander "kakafu" Szymanczyk - in einer Tabelle. In dieser Folge erzählen wir, wie Datenanalysen schon heute das Training von Esports-Mannschaften verändern. Was machen die Analysten, die sich die großen Esports-Teams leisten? Warum kooperiert die Softwarefirma SAP mit Team Liquid in Dota2? Und was wird in Zukunft alles möglich sein? Wir haben mit Menschen gesprochen, die mit Daten die Leistung ihrer Teams optimieren wollen.