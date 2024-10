Die Chefs der wichtigsten deutschen Nachrichtendienste schlagen Alarm: Russische Geheimdienste gehen europaweit immer aggressiver und gewaltvoller vor. Der Kreml sieht den Westen und damit auch Deutschland offen als Feind. In dieser 11KM-Folge klären wir mit WDR-Investigativ-Reporter Florian Flade: Was bedeutet das für unsere Sicherheit? Und tobt um uns längst ein hybrider Krieg? Alle Recherche von Florian Flade auf tagesschau.de findet ihr hier: https://www.tagesschau.de/korrespondenten/flade-103.html Und hier, wie von Bendedikt angekündigt, unsere Folge zum Tor-Netzwerk “Mit Tor ins Darknet: Von Kriminellen und freier Presse”: https://www.ardaudiothek.de/episode/11km-der-tagesschau-podcast/mit-tor-ins-darknet-von-kriminellen-und-freier-presse/tagesschau/13793303/ Und über “Die Stunde der Spione” hat Florian Flade schon mal bei 11KM gesprochen: https://www.ardaudiothek.de/episode/11km-der-tagesschau-podcast/die-stunde-der-spione/tagesschau/13361385/ Hier geht’s zu "Streitkräfte und Strategien”, unserem Podcast-Tipp: https://1.ard.de/Streitkraefte_und_Strategien Diese und viele weitere Folgen von 11KM findet ihr überall da, wo es Podcasts gibt, auch hier in der ARD Audiothek: https://www.ardaudiothek.de/sendung/11km-der-tagesschau-podcast/12200383/ An dieser Folge waren beteiligt: Folgenautor: Max Stockinger Mitarbeit: Christian Schepsmeier Produktion: Jacob Böttner, Konrad Winkler und Christine Dreyer Redaktionsleitung: Fumiko Lipp und Lena Gürtler 11KM: der tagesschau-Podcast wird produziert von BR24 und NDR Info. Die redaktionelle Verantwortung für diese Episode liegt beim Bayerischen Rundfunk.