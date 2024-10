Kollaps einer Megacity: Wie sich Indonesien eine neue Hauptstadt baut

Verkehrschaos, Naturkatastrophen und versinkende Häuser - Jakarta droht der Kollaps. Deshalb will Indonesien eine komplett neue Hauptstadt aus dem Boden stampfen. Die Bauarbeiten laufen bereits, aber ob die Stadt jemals fertig wird, ist fraglich. ARD-Korrespondentin Jennifer Johnston nimmt uns mit nach Indonesien und klärt, ob neu bauen die Zukunft für viele Städte sein wird. Die Tagesschau hat die wichtigsten Nachrichten und Entwicklungen aus Indonesien: https://www.tagesschau.de/thema/indonesien Hier geht’s zu “Der Tag”, unserem Podcasttipp: https://www.ardaudiothek.de/sendung/der-tag/470522/ Diese und viele weitere Folgen von 11KM findet ihr überall da, wo es Podcasts gibt, auch hier in der ARD Audiothek: https://www.ardaudiothek.de/sendung/11km-der-tagesschau-podcast/12200383/ An dieser Folge waren beteiligt: Folgenautorin: Sarah Fischbacher Mitarbeit: Sebastian Schwarzenböck Produktion: Christine Frey, Christiane Gerheuser-Kamp, Eva Erhard und Fabian Zweck Redaktionsleitung: Fumiko Lipp und Lena Gürtler 11KM: der tagesschau-Podcast wird produziert von BR24 und NDR Info. Die redaktionelle Verantwortung für diese Episode liegt beim BR.