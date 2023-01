Shlomo, der Holocaust und die Bestie von Sobibor

Stanislaw Szmajzner, genannt Shlomo, kommt mit 15 Jahren in das Vernichtungslager Sobibor. Dort begegnet er dem brutalen SS-Mann Gustav Wagner. Shlomos Familie wird ermordet in der Gaskammer, er selbst überlebt den Holocaust, auch weil Wagner ihn als Goldschmied auswählt: Er soll Schmuck herstellen für die SS. Jahrzehnte später, in einer Polizeistation in São Paulo, Brasilien, steht Shlomo wieder Wagner gegenüber, der Bestie von Sobibor. Sucht Shlomo, der Überlebende, nach Gerechtigkeit – oder nach Rache? Der Investigativreporter Antonius Kempmann vom NDR hat mit seinem WDR-Kollegen Martin Kaul über Jahre hinweg Shlomos Geschichte zusammengetragen und die Indizien dafür gesammelt, wie die Konfrontation zwischen dem Überlebenden und dem Nazi-Verbrecher schließlich endete. Ein dreiteiliger Fernsehfilm von NDR/WDR erzählt das Leben Shlomos, sein Überleben und seine unwahrscheinliche Flucht aus Sobibor, das schicksalshafte Treffen in Brasilien. In einem fünfteiligen Podcast (ebenfalls WDR und NDR) folgen die Journalisten den Spuren Shlomos und gehen der Frage nach, was er mit den Gerüchten um Wagners Tod zu tun hat. Der Link zur Filmserie „Shlomo – Der Goldschmied und der Nazi“ https://www.ardmediathek.de/serie/Y3JpZDovL25kci5kZS80ODY2 Der Link zur Podcastserie in der ARD-Audiothek: https://www.ardaudiothek.de/sendung/shlomo-der-goldschmied-und-der-nazi/12295737/ An dieser 11KM-Folgen waren beteiligt: Autor: Marc Hoffmann Mitarbeit: Hans Christoph Böhringer Produktion: Florian Teichmann und Hanna Brünjes Redaktionsleitung: Fumiko Lipp und Lena Gürtler Host: Victoria Michalczak 11M – der tagesschau-Podcast ist eine Koproduktion von BR24 und NDR Info