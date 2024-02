Verwundet in der Ukraine - Kriegsverbrechen gegen Deutsche?

Steve aus Sachsen will seine Frau aus der Ukraine retten. Dort wird auf ihn geschossen, er wird schwer verletzt. Ein Kriegsverbrechen? Dazu ermitteln derzeit die ukrainischen Behörden. In dieser 11KM Folge erzählt Antonius Kempmann vom NDR von Steves gefährlicher Reise nach Kiew. Gemeinsam mit Kollegen von NDR und WDR ist er der Frage nachgegangen, welche politischen Folgen es haben könnte, wenn auch ein deutsches Gericht den Angriff als Kriegsverbrechen anerkennen würde. Die 11KM-Folge "Kriegsverbrechen: Beweise sammeln gegen Putin” gibt’s hier: https://www.ardaudiothek.de/episode/11km-der-tagesschau-podcast/kriegsverbrechen-beweise-sammeln-gegen-putin/tagesschau/12380193/ An dieser Folge waren beteiligt: Folgenautorin: Nicole Ahles Mitarbeit: Sebastian Schwarzenböck Produktion: Adele Meßmer, Victor Veress, Laura Picerno und Alexander Gerhardt Redaktionsleitung: Fumiko Lipp und Lena Gürtler 11KM: der tagesschau-Podcast wird produziert von BR24 und NDR Info. Die redaktionelle Verantwortung für diese Episode liegt beim BR.