Balkon Solaranlagen: Welche sind gut?

"Ich überleg' mir, auch so ein Balkonkraftwerk anzuschaffen", schreibt "Besser leben" Hörer Andreas aus Saarlouis. "Jetzt hab‘ ich aber immer auch wieder Warnungen gelesen, dass da so viel Mist verkauft wird. Ist das so?" Ja, Solaranlagen für den Balkon boomen derzeit - aber leider wird da auch sehr viel verkauft, was nichts taugt, ja sogar gefährlich werden kann. Wir klären, wo die Knackpunkte liegen - und worauf man bei der Auswahl und beim Kauf eines Balkonkraftwerks achten sollte. Wofür sich so eine Solaranlage auf dem Balkon lohnt, was man rechtlich beachten sollte und welche Fördergelder es gibt, hört ihr hier: https://www.ardaudiothek.de/episode/besser-leben-der-bayern-1-nachhaltigkeitspodcast/balkonkraftwerk-lohnt-sich-eine-solaranlage-auf-dem-balkon/bayern-1/12607361/ (Podcast vom 20.4.2023) Zu alternativen Energieträgern haben wir noch weitere Podcast-Episoden im Angebot. Etwa zur Geothermie: Lohnt sich eine Erdwärme-Heizung für mich? https://www.ardaudiothek.de/episode/besser-leben-der-bayern-1-nachhaltigkeitspodcast/was-kostet-eine-erdwaerme-heizung-und-lohnt-sie-sich-fuer-mich/bayern-1/12085993/ und Wie zuverlässig ist Windkraft als Energielieferant in Deutschland? https://www.ardaudiothek.de/episode/besser-leben-der-bayern-1-nachhaltigkeitspodcast/wie-zuverlaessig-ist-windkraft-als-energielieferant-in-deutschland/bayern-1/12048955/ Die in der Episode erwähnte Folge zum selbst erzeugten Strom von "Dreimal besser" gibt's hier: https://www.ardaudiothek.de/episode/dreimal-besser/strom-selbst-erzeugen-das-bringt-ein-balkonkraftwerk/br24/94587866/ Und wenn ihr uns am 12. Oktober beim Podcast-Festival in Nürnberg sehen wollt: Tickets gibt's schon jetzt unter https://podcastfestival.ticket.io/