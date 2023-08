E-Zigaretten-Verbot: Werden Einweg-Vapes verboten?

"Wie ist das eigentlich mit diesen Einweg-E-Zigaretten: Sind die jetzt verboten? Werden die verboten? Ich blick da langsam nicht mehr durch", hat uns "Besser leben" Hörerin Larissa aus Landau in der Pfalz geschrieben. Das Geschäft mit den E-Zigaretten boomt. In Deutschland wie weltweit. Das birgt gesundheitliche Gefahren, wie der Suchtexperte Tobias Rüther von der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie der LMU München erklärt. Aber die rund 60 Millionen Einweg-E-Zigaretten, die jedes Jahr konsumiert werden, bergen auch eine große Gefahr für unserem Umwelt: Denn nur die wenigsten landen im Elektroschrott, wo sie nicht zuletzt wegen der Lithium-Ionen-Batterie eigentlich hingehören - sondern eher im Restmüll oder in der Landschaft. Doch demnächst droht den Einweg-E-Zigaretten das Aus - aus einem eher ungewöhnlichen Grund... Richtig entsorgen für Fortgeschrittene: Wie wir ineinander gesteckte Joghurtbecher, Korken, kaputte Salatschüsseln und CDs und Druckerpatronen richtig entsorgen, hört ihr hier: https://www.ardaudiothek.de/episode/besser-leben-der-bayern-1-nachhaltigkeitspodcast/machen-sie-auch-noch-diese-fehler-bei-der-muelltrennung/bayern-1/12568871/ Und was das Mindesthaltbarkeitsdatum damit zu tun hat, dass viele Lebensmittel viel zu früh und oft auch ganz unnötig weggeworfen werden, erfahrt ihr hier: https://www.ardaudiothek.de/episode/besser-leben-der-bayern-1-nachhaltigkeitspodcast/warum-restekueche-umweltschutz-ist/bayern-1/10351517/ Und wenn ihr uns am 12. Oktober beim Podcast-Festival in Nürnberg sehen wollt: Tickets gibt's schon jetzt unter https://podcastfestival.ticket.io/