HSV '83 - Magische Nacht in Athen

Was der HSV am 25. Mai 1983 schaffte, war eigentlich eine Mission Impossible: Er gewann den "Europapokal der Landesmeister" und holte den silbernen Henkelpott nach Deutschland. Das ist sonst nur Bayern München und Borussia Dortmund gelungen. Im Finale besiegte der HSV Juventus Turin, damals das beste Team der Welt. 40 Jahre danach spürt Host Lars Pegelow diesem Erfolg nach – mit den Helden von damals (u.a. Felix Magath, Uli Stein und Horst Hrubesch). Alle Folgen ab dem 22. Mai in der ARD Audiothek hören.